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    Шоу-биз

    В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)

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    29-летняя мексиканка Джозелин Кано - В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)
    29-летняя мексиканка Джозелин Кано
    instagram.com/joselyncano/

    Эстетическая операция по коррекции тела стала фатальной

    29-летняя мексиканка Джозелин Кано прославилась в сети как обладательница роскошной внешности. Зеленоглазая брюнетка обладала женственной фигурой «песочные часы». Особое внимание интернет-пользователей привлекали красивые ягодицы инстадивы.

    Инфлюенсер имела внушительную аудиторию фолловеров. За ее жизнью следили 12,8 миллионов человек. Девушка решила увеличить ягодицы, за которые ее прозвали «мексиканской Ким Кардашьян». Она отправилась в Колумбию, где сделала процедуру – популярнейшую бразильскую подтяжку. Хирургическое вмешательство обернулось трагедией.

    Секс-бомба умерла 7 декабря, но публике об этом стало известно лишь спустя десять дней. В Сети появилось видео похоронной процессии Джоселин. Почтить ее память пришли родные и друзья.

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    В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)
    В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)
    В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)
    В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)
    В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)
    instagram.com/joselyncano/

    Кано признавалась, что ранее неоднократно прибегала к пластике. Однако она говорила, что много занималась фитнесом ради идеальных параметров и тонуса тела.  Красотка планировала регулярно делиться видео своих тренировок и секретами питания.

    Фанаты Джоселин шокированы известием о смерти своей любимицы. «Какой ужас, ты была само совершенство, зачем?!», «Покойся с миром, детка!», «Я поражен в самое сердце, это страшно», «Девочки, что же вы творите? Рискуете жизнями ради чего?», «Кано – ты невероятная красавица. Надеюсь, ты обрела покой в лучшем мире», «Я в шоке! Как, зачем?! Всем желаю гармонии души и тела, берегите себя!» — высказались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер
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