В Мексике местная «Кардашьян» увеличила ягодицы и умерла (фото)

Эстетическая операция по коррекции тела стала фатальной

29-летняя мексиканка Джозелин Кано прославилась в сети как обладательница роскошной внешности. Зеленоглазая брюнетка обладала женственной фигурой «песочные часы». Особое внимание интернет-пользователей привлекали красивые ягодицы инстадивы.

Инфлюенсер имела внушительную аудиторию фолловеров. За ее жизнью следили 12,8 миллионов человек. Девушка решила увеличить ягодицы, за которые ее прозвали «мексиканской Ким Кардашьян». Она отправилась в Колумбию, где сделала процедуру – популярнейшую бразильскую подтяжку. Хирургическое вмешательство обернулось трагедией.

Секс-бомба умерла 7 декабря, но публике об этом стало известно лишь спустя десять дней. В Сети появилось видео похоронной процессии Джоселин. Почтить ее память пришли родные и друзья.

Кано признавалась, что ранее неоднократно прибегала к пластике. Однако она говорила, что много занималась фитнесом ради идеальных параметров и тонуса тела. Красотка планировала регулярно делиться видео своих тренировок и секретами питания.

Фанаты Джоселин шокированы известием о смерти своей любимицы. «Какой ужас, ты была само совершенство, зачем?!», «Покойся с миром, детка!», «Я поражен в самое сердце, это страшно», «Девочки, что же вы творите? Рискуете жизнями ради чего?», «Кано – ты невероятная красавица. Надеюсь, ты обрела покой в лучшем мире», «Я в шоке! Как, зачем?! Всем желаю гармонии души и тела, берегите себя!» — высказались подписчики.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.