Телефон на шее и тату внизу живота. Дорофеева рассмешила сеть школьными фото

Исполнительница показала, как подружки изменились через несколько лет

Популярная украинская певица и тренер-победитель шоу «Голос країни-11" Надя Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы.

В своих Instagram-stories артистка опубликовала видео, на котором сняла две архивные фотографии. На них Дорофеева появилась со своей подружкой по имени Екатерина. Так, на первом фото девочки мило позируют в школьных формах с челками и собранными волосами.

Далее исполнительница показала, как подружки изменились через несколько лет. На фото Надя и Катя дерзко позировали в джинсах с низкой посадкой, футболках и кофтах. Дорофеева в черных солнцезащитных очках и с телефоном на шее засветила свою татуировку внизу живота.

«Что могло произойти? Вот были две симпатичные девочки маленькие. И потом — х*рак! Что это такое?! Боже мой!» — прокомментировала артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.