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    Шоу-биз

    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались

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    <p>Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались

    Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью

    instagram.com/kyliejenner/

    Впервые слухи о неудачном завершении их двухлетнего романа появились весной

    Портал TMZ сообщает, что одна из самых влиятельных пар современного шоу-бизнеса распалась: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт больше не вместе. В конце августа самая молодая миллиардерша в мире и популярный рэпер вместе посетили премьеру документального фильма о жизни и творчестве Скотта «Смотри, мама, я умею летать» и впервые вывели на красную дорожку свою годовалую дочь Сторми, но их отношения дали трещину. Источники сообщают, что пара пыталась сохранить семью, устроив совместный отдых в Италии, и сдалась лишь несколько недель назад.

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    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались
    СМИ: самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт расстались

    Впервые слухи о неудачном завершении их двухлетнего романа появились весной вместе с информацией о том, что Трэвис якобы изменил Кайли, но молодые люди это опровергали. Сейчас Дженнер перестала упоминать своего возлюбленного в соцсетях, что раньше было ей свойственно, и была на свадьбе Джастина и Хейли Бибер только со Сторми и своей семьей, хотя Скотта там тоже ждали.

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