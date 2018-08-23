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    Шоу-биз

    Снуп Догг выпустит кулинарную книгу со своими любимыми рецептами

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    Снуп Догг - Снуп Догг выпустит кулинарную книгу со своими любимыми рецептами
    Снуп Догг

    Как отмечают издатели, каннабис для приготовления блюд не понадобится.

    Рэпер Снуп Догг написал кулинарную книгу From Crook to Cook. Ее выход запланирован на октябрь 2018 года.

    В книгу вошли рецепты любимых блюд Снуп Догга — макароны с сыром, вафли, лобстер «Термидор», а также рецепты коктейлей и соков. Рэпер известен своей любовью к легким наркотикам, поэтому издательству Chronicle Books даже пришлось выпустить предупреждение, что читателям не понадобится каннабис для приготовления блюд из книги Снуп Догга.

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    Стоит отметить, что в вопросах кулинарии Снуп Догг неплохо разбирается и с 2016 года рэпер ведет кулинарное шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party совместно с телеведущей Мартой Стюарт. В 2017-м шоу номинировали на «Эмми», однако выиграть награду Стюарт и Снуп Доггу не удалось.

    Джерело: Bird In Flight

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