Снуп Догг выпустит кулинарную книгу со своими любимыми рецептами



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Снуп Догг

Как отмечают издатели, каннабис для приготовления блюд не понадобится.

Рэпер Снуп Догг написал кулинарную книгу From Crook to Cook. Ее выход запланирован на октябрь 2018 года.

В книгу вошли рецепты любимых блюд Снуп Догга — макароны с сыром, вафли, лобстер «Термидор», а также рецепты коктейлей и соков. Рэпер известен своей любовью к легким наркотикам, поэтому издательству Chronicle Books даже пришлось выпустить предупреждение, что читателям не понадобится каннабис для приготовления блюд из книги Снуп Догга.

Стоит отметить, что в вопросах кулинарии Снуп Догг неплохо разбирается и с 2016 года рэпер ведет кулинарное шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party совместно с телеведущей Мартой Стюарт. В 2017-м шоу номинировали на «Эмми», однако выиграть награду Стюарт и Снуп Доггу не удалось.

Джерело: Bird In Flight