Снуп Догг выпустит кулинарную книгу со своими любимыми рецептами
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Розсилка
Как отмечают издатели, каннабис для приготовления блюд не понадобится.
Рэпер Снуп Догг написал кулинарную книгу From Crook to Cook. Ее выход запланирован на октябрь 2018 года.
В книгу вошли рецепты любимых блюд Снуп Догга — макароны с сыром, вафли, лобстер «Термидор», а также рецепты коктейлей и соков. Рэпер известен своей любовью к легким наркотикам, поэтому издательству Chronicle Books даже пришлось выпустить предупреждение, что читателям не понадобится каннабис для приготовления блюд из книги Снуп Догга.
Стоит отметить, что в вопросах кулинарии Снуп Догг неплохо разбирается и с 2016 года рэпер ведет кулинарное шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party совместно с телеведущей Мартой Стюарт. В 2017-м шоу номинировали на «Эмми», однако выиграть награду Стюарт и Снуп Доггу не удалось.
Джерело: Bird In Flight