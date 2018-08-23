Возлюбленная Криштиану Роналду снова беременна?



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Криштиану Роналду с возлюбленной Джорджиной Родригес

На днях Криштиану Роналду поделился семейным снимком, на котором запечатлены его дети и возлюбленная Джорджина Родригес

Все семейство на фото одето в футбольную форму клуба Juventus, куда он недавно перешел из Real Madrid. Поклонники не только умилились кадру, но и обратили внимание на фигуру Джорджины, заподозрив ее в беременности.

Дело в том, что модель отличается идеальным телосложением. Даже после рождения дочери Аланы, она могла с легкостью похвастаться плоским животом, но на фото футболка топорщится. Фолловеры тут же решили, что Джорджина находится в интересном положении.

Пока что пара никак не комментирует слухи, но они действительно могут оказаться правдивыми. Роналду не раз говорил, что мечтает о большой семье, а после рождения Аланы вовсе заявил, что хочет семерых детей!

Напомним, Криштиану и Джорджина вместе около года. В сентябре появилась информация о том, что влюбленные помолвлены. Пара посетила футбольный матч в Португалии и журналисты заметили, что на безымянном пальце Джорджины сверкает кольцо с бриллиантом. Позднее СМИ трубили, что Родригес и Роналду вовсю планируют свадьбу — поклясться в вечной любви они планируют сразу после окончания Чемпионата мира по футболу 2018.

Джерело: graziamagazine.ru