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    Шоу-биз

    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)

    • Розсилка
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)

    Звезда порадовала поклонников новым видео

    Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева сделала смелое признание: она набрала целых пять лишних килограммов, которые теперь решительно берется сжигать.

    Видео с занятия в спортзале красотка поделилась в Instagram.

    «Девушки. Сдаюсь. Я поправилась на 5 кг. Не стану оправдывать себя тем, что было много работы ... сложный график ... и мало времени для спорта) Каждая из нас срывается, и знает, почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит», - объявила Даша

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    Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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    И теперь Астафьева возвращается к занятиям под наблюдением тренера, который мотивирует ее, говоря, что она выглядит хорошо, но может лучше.

    «Я вернулась. Если вы в загуле, как была я, давайте, возвращайтесь!», - призвала звезда

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    на весь екран згорнути
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)
    instagram / da_astafieva

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    Джерело: Табло ID

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