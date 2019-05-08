Соблазнительная Астафьева показала, как сбрасывает пять лишних килограммов (видео)



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Звезда порадовала поклонников новым видео

Украинская эротическая модель и певица Даша Астафьева сделала смелое признание: она набрала целых пять лишних килограммов, которые теперь решительно берется сжигать.

Видео с занятия в спортзале красотка поделилась в Instagram.

«Девушки. Сдаюсь. Я поправилась на 5 кг. Не стану оправдывать себя тем, что было много работы ... сложный график ... и мало времени для спорта) Каждая из нас срывается, и знает, почему! Глупо оправдываться, верить комплиментам чужих людей и каждый день думать, что зеркало дома в неудачном месте стоит», - объявила Даша

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 6 Май 2019 в 11:17 PDT

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И теперь Астафьева возвращается к занятиям под наблюдением тренера, который мотивирует ее, говоря, что она выглядит хорошо, но может лучше.

«Я вернулась. Если вы в загуле, как была я, давайте, возвращайтесь!», - призвала звезда

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Джерело: Табло ID