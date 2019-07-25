Соблазнительную Тину Кароль в нижнем белье засняли под мостом (фото)



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Поклонники Тины в восторге от ее сексе образа.

Популярная певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными формами в невероятных нарядах. На днях Тина выступила в праздничном шоу-концерте в изысканном длинном платье с соблазнительным декольте. Дальше популярная певица поделилась в Инстаграме фото, на котором соблазнительно позирует на кровати.

Теперь певица начала делится снимками с фотосессии, которые сделала в США на берегу океана. Фотографии в коротких шортиках на пляже уже были, пришло время фотокарточек в высоких трусиках и топе под мостом в воде.

«Ослепла», «Тина это очень горячо», «Сколько страсти», «Жарко. Тушите огонь, срочно», – пишут фолловеры звезды.