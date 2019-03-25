Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»



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Софи Тернер Фото: imdb

Актриса заявила, что раскрыла интригу только двум людям, и один из них - ее жених

Актриса, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра престолов», Софи Тернер опровергла слухи о том, что она «слила» друзьям и журналистам финал этой популярной киносаги. Подобные заявления стали появляться в СМИ, но актриса объяснила, что она рассказывала о финале кинокартины только двум людям, и один из них ее жених Джо Джонс.

Звезда киносаги призналась, что увидела несколько заголовков в социальных сетях, в которых говорилось, что она рассказала подробности о финале картины. По ее словам, она прочитала такие заголовки в Твиттере, и это ее возмутило, поскольку она бережно хранит все секреты о развязке истории.

«По правде говоря, я рассказала только двум людям. Это не так уж много. Честно говоря, я не читаю упоминания в Twitter, потому что обычно там довольно много ненависти. Все, что я говорю, всегда вызывает негативную реакцию, так что я не удивлена», - рассказала Тернер.

Как передает dailymail, возможно, слухи появились после того, как Тернер заявила журналистам, что не умеет хранить секреты. В тот момент она не уточнила, кому рассказала о финале картины, и СМИ додумали остальное сами.