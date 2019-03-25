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    Шоу-биз

    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»

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    <p>Софи Тернер</p> <p>Фото: imdb</p> - Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»

    Софи Тернер

    Фото: imdb

    Актриса заявила, что раскрыла интригу только двум людям, и один из них - ее жених

    Актриса, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра престолов», Софи Тернер опровергла слухи о том, что она «слила» друзьям и журналистам финал этой популярной киносаги. Подобные заявления стали появляться в СМИ, но актриса объяснила, что она рассказывала о финале кинокартины только двум людям, и один из них ее жених Джо Джонс.

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    на весь екран згорнути
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Софи Тернер обвинили в сливе финала «Игры престолов»
    Фото: imdb

    Звезда киносаги призналась, что увидела несколько заголовков в социальных сетях, в которых говорилось, что она рассказала подробности о финале картины. По ее словам, она прочитала такие заголовки в Твиттере, и это ее возмутило, поскольку она бережно хранит все секреты о развязке истории.

    «По правде говоря, я рассказала только двум людям. Это не так уж много. Честно говоря, я не читаю упоминания в Twitter, потому что обычно там довольно много ненависти. Все, что я говорю, всегда вызывает негативную реакцию, так что я не удивлена», - рассказала Тернер.

    Как передает dailymail, возможно, слухи появились после того, как Тернер заявила журналистам, что не умеет хранить секреты. В тот момент она не уточнила, кому рассказала о финале картины, и СМИ додумали остальное сами.

     

    знаменитости Игра престолов актриса
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