София Ротару «засветилась» на корпоративе в Воронеже (видео)

Недавно директор певицы жаловался на отсутствие корпоративов в графике артистки

Еще в конце 2020 директор звезды эстрады Софии Ротару жаловался на отсутствие корпоративов, но, похоже, ситуация стала немного налаживаться. На днях певица выступила в Воронеже на юбилее местного миллионера. Видео с корпоратива опубликовали в Instagram, но уже 4 февраля его удалили. Впрочем, некоторые гости корпоратива успели разместить фрагменты выступления в YouTube.

Мероприятие проходило в одном из самых модных отелей Воронежа. На корпоративе София Ротару исполнила свои самые популярные песни: «Червона рута», «Белый танец», «Хуторянка», «Одна калина», «Лаванда».

Сколько получила за такой частный выступление – неизвестно.

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«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка