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    Шоу-биз

    София Ротару «засветилась» на корпоративе в Воронеже (видео)

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    <p>София Ротару выступила на юбилее миллионера из Воронежа</p> <p>Фото из открытых источников</p> - София Ротару «засветилась» на корпоративе в Воронеже (видео)

    София Ротару выступила на юбилее миллионера из Воронежа

    Фото из открытых источников

    Недавно директор певицы жаловался на отсутствие корпоративов в графике артистки

    Еще в конце 2020 директор звезды эстрады Софии Ротару жаловался на отсутствие корпоративов, но, похоже, ситуация стала немного налаживаться. На днях певица выступила в Воронеже на юбилее местного миллионера. Видео с корпоратива опубликовали в Instagram, но уже 4 февраля его удалили. Впрочем, некоторые гости корпоратива успели разместить фрагменты выступления в YouTube.

    Мероприятие проходило в одном из самых модных отелей Воронежа. На корпоративе София Ротару исполнила свои самые популярные песни: «Червона рута», «Белый танец», «Хуторянка», «Одна калина», «Лаванда».

    Сколько получила за такой частный выступление – неизвестно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что София Ротару не пускает внучку замуж

    «Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес София Ротару
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