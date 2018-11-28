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    Шоу-биз

    Стали известны лучшие украинские исполнители осени по версии канала M1

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    <p>Музыкальный проект Kazka стал победителем в номинации &laquo;Прорыв осени&raquo;.</p> - Стали известны лучшие украинские исполнители осени по версии канала M1

    Музыкальный проект Kazka стал победителем в номинации «Прорыв осени».

    Имена триумфаторов первыми узнали зрители «M1 Music Awards News»

    Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов осени в рамках премии «M1 Music Awards. 4 Seasons». Специальные ордена находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипа на канале. В сезоне «Осень» награды распределились следующим образом:

    Хит осени:

    Kazka - Плакала

    Клип осени:

    Monatik - Зашивает душу

    Певец осени:

    Monatik

    Певица осени:

    NK Настя Каменских

    Группа осени:

    Mozgi

    Проект осени:

    Потап & Олег Винник - Лучший день OST «Скажене Весілля»

    Прорыв осени:

    Kazka - Плакала

    Ранее «Скотч» сообщал о победителях American Music Awards 2018.

    Джерело: m1.tv

    рейтинг знаменитости Украинская музыка Монатик Настя Каменских певица премия
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