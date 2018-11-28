Стали известны лучшие украинские исполнители осени по версии канала M1
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Розсилка
Музыкальный проект Kazka стал победителем в номинации «Прорыв осени».
Имена триумфаторов первыми узнали зрители «M1 Music Awards News»
Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов осени в рамках премии «M1 Music Awards. 4 Seasons». Специальные ордена находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипа на канале. В сезоне «Осень» награды распределились следующим образом:
Хит осени:
Kazka - Плакала
Клип осени:
Monatik - Зашивает душу
Певец осени:
Monatik
Певица осени:
NK Настя Каменских
Группа осени:
Mozgi
Проект осени:
Потап & Олег Винник - Лучший день OST «Скажене Весілля»
Прорыв осени:
Kazka - Плакала
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Джерело: m1.tv