Стали известны лучшие украинские исполнители осени по версии канала M1



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Музыкальный проект Kazka стал победителем в номинации «Прорыв осени».

Имена триумфаторов первыми узнали зрители «M1 Music Awards News»

Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов осени в рамках премии «M1 Music Awards. 4 Seasons». Специальные ордена находят своих владельцев каждый сезон. Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипа на канале. В сезоне «Осень» награды распределились следующим образом:

Хит осени:

Kazka - Плакала

Клип осени:

Monatik - Зашивает душу

Певец осени:

Monatik

Певица осени:

NK Настя Каменских

Группа осени:

Mozgi

Проект осени:

Потап & Олег Винник - Лучший день OST «Скажене Весілля»

Прорыв осени:

Kazka - Плакала

Ранее «Скотч» сообщал о победителях American Music Awards 2018.

Джерело: m1.tv