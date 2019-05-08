Стали известны подробности нового сезона шоу «Голос. Діти»



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Продюсеры проекта назвали дату премьеры

26 мая состоится долгожданная премьера детского вокального проекта «Голос. Діти». В новом сезоне шоу поклонников и участников ждет новый тренерский состав. В него вошли: победительница «Евровидения-2016» певица Джамала, участники группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив, а также Дзидзьо.

«Мы ищем голоса, которые удивят нас и всю страну. Здесь не важны стили и направления, ведь группа «Время и Стекло» любит эксперименты в творчестве. Даже академический вокал можно сделать уникальным, с помощью модного инструментала и классной аранжировки» - рассказала фронтвумен коллектива Надя Дорофеева.

А украинская певица Джамала, которая впервые появится в качестве вокального тренера на шоу «Голос. Діти», призналась, что прежде всего, ищет харизматичных детей с уникальным тембром.

«Важна способность погружать в свою песню с первой ноты. И в этом сезоне таких участников очень много»,- отметила артистка.

Джерело: ТСН