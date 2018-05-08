День рождения Потапа: самые провокационные клипы артиста

Потап часто эпатирует публику в своих вызывающих музыкальных видео

Сегодня, 8 мая, продюсер Алексей Потапенко празднует свой 37-й день рождения, сообщает «Главком». Имя Потапа известно миллионам людей во всем мире. Сегодня он руководит собственным продюсерским центром, снимает клипы самым популярным артистам и ведет масштабные музыкальные мероприятия. Написанные и исполненные им песни звучат на

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Алексей Потапенко

Потап часто эпатирует публику в своих вызывающих музыкальных видео

Сегодня, 8 мая, продюсер Алексей Потапенко празднует свой 37-й день рождения, сообщает «Главком».

Имя Потапа известно миллионам людей во всем мире. Сегодня он руководит собственным продюсерским центром, снимает клипы самым популярным артистам и ведет масштабные музыкальные мероприятия.

Написанные и исполненные им песни звучат на главных радиостанциях Украины. Потапа приглашают в телевизионные проекты, как неподражаемого ведущего, строгого и неординарного музыкального эксперта.

В студенческие годы он все свое свободное время посвящал написанию песен, участвовал в музыкальных проектах. В 1997-ом году Потап организовал свою первую группу. Он тогда ещё не читал рэп, отдавая предпочтение хардроку. В 2003-м году Потапенко презентовал свой первый сольный альбом под названием «На своей волне, или Ано канешно потомушо шож».

Переломным в творческой биографии Потапа стал 2006 год, год рождения проекта «Потап и Настя». Дуэт, созданный Потапом, официально признали самым популярным из всех, гастролирующих по стране. В 2017 году Потап и Настя решили взять паузу. Группа просуществовала 11 лет, выпустила шесть альбомов и 29 клипов.

После этого артист начал сольную карьеру и выступает под псевдонимом ПТП.

В 2010 году Потап открыл свой продюсерский центр Mozgi Entertainment, который занимается группой «Время и Стекло», эксцентричным артистом Аркадием Лайкиным и танцевально-музыкальным мужским бэндом Mozgi.

Компания создает клипы не только для продюсерских проектов Потапенко, но и для других популярных артистов, среди которых Зара, Диана Гурцкая, группа «30.02», Саша Коган.

Потап вместе с Вадимом Лисицей также основал студию звукозаписи «Mozgi/Foxx Studios». На ней создано больше ста хитов и поддерживается многолетнее сотрудничество с известными артистами.