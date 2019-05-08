Макс Барских разбил дорогое авто



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Макс Барских

Украинский артист попал в ДТП в Калифорнии

Популярный украинский исполнитель огорчил своих поклонников в соцсети. Макс Барских разбил дорогой автомобиль и признался, что сегодня он был на грани жизни и смерти.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! (я понял, почему это произошло, и освоил урок)», - написал на своей странице в Facebook артист и опубликовал снимок разбитого автомобиля.

Кроме сожаления и слов поддержки артист получил и несколько негативных комментариев под постом. Поклонники артиста поинтересовались, куда же Макс так летел и что же на самом деле спровоцировало ДТП.

«Видимо не удалось обуздать дикий нрав Камаро...», «Слава Богу, жив», «Макс, куда летел!?»,«Только оказавшись на грани... мы начинаем ценить жизнь. Береги себя!» - пишут фолловеры.