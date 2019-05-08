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    Шоу-биз

    Олег Винник отправляется в европейский тур

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    Олег Винник отправляется в европейский тур

    Новую авторскую программу главного блондина Украины услышат в Вильнюсе, Праге и Германии

    11 мая стартует европейский тур Олега Винника, который пройдет не в ночных клубах, как у многих отечественных звезд, а в престижных концертных залах: Friedrich Ebert Halle, Stadthalle Fürth, Urania и другие.

    Трек-лист, который прозвучит  для европейских поклонников,  состоит золотых хитов музыканта, которые знают наизусть украинцы: «Счастье», «Нино», «Вовчиця». А главным музыкальным подарком станут ранние композиции украинского артиста.

    К слову, на европейских концертах артиста ожидается не только украинская диаспора. К туру певца уже проявили интерес поклонники его немецкого творчества.

    Напомним, Олег Винник получил признание европейского зрителя еще в начале 2000-х годов, исполняя титульные роли в популярных мировых мюзиклах под сценическим именем OLEGG. В частности, широкую известность ему принесла роль Жана Вальжана в мюзикле «Отверженные» и воплощение образа Черного принца – Смерти в мюзикле «Элизабет».

     

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