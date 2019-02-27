Стало известно, чем займется Maruv вместо подготовки к «Евровидению»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Maruv facebook.com/MaruvOfficial

Украинская певица, которая отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе, анонсировала сольный концерт в Киеве

Буквально несколько минут назад на официальных страницах в соцсетях певица Maruv рассказала, чем планирует заняться вместо поездки в Тель-Авив на «Евровидение».

Кроме этого, певица попросила поклонников не поддаваться на провокации и поддержать ее своими улыбками и аплодисментами на концертах.