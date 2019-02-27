Стало известно, чем займется Maruv вместо подготовки к «Евровидению»
-
Розсилка
Украинская певица, которая отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе, анонсировала сольный концерт в Киеве
Буквально несколько минут назад на официальных страницах в соцсетях певица Maruv рассказала, чем планирует заняться вместо поездки в Тель-Авив на «Евровидение».
Кроме этого, певица попросила поклонников не поддаваться на провокации и поддержать ее своими улыбками и аплодисментами на концертах.
«Спасибо огромное за поддержку! Вы невероятные, очень вдохновляете! Хочется делать что-то новое, творить. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается - к лучшему! Теперь у меня есть много времени для подготовки сольного концерта в Киеве. Для того, чтобы сделать много всего интересного, и для нового альбома - это самое важное. Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять все более спокойно, как это сделала я. Вы знаете, я очень не люблю агрессию и конфликты. Агрессией никогда ничего не решается. Поэтому я бы хотела попросить вас не вступать в какие-либо провокации и поддержать меня своими улыбками, своими аплодисментами на концертах, полными залами, но и, конечно, тем, что вы просто слушаете мою музыку. Для меня это лучшая поддержка!», - отметила певица.
Напомним, что после того, как Maruv отказалась подписывать договор с организаторами Нацотбора-2019, поклонники артистки создали петицию с требованием дать возможность Maruv представлять Украину на «Евровидении».