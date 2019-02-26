Пользователи сети создали петицию с требованием дать возможность Maruv представлять Украину на «Евровидении»
-
Розсилка
Петиция появилась на сайте Сhange.org вчера вечером
Поклонники певицы Maruv, которая отказалась представлять нашу страну на песенном конкурсе, ссылаясь на неприемлемые для артистки пункты договора с НСТУ, создали петицию на сайте Сhange.org
В петиции пользователи сети требуют отправить Maruv на международный песенный конкурс «Евровидение» от Украины.
«Maruv была избрана представителем Украины на «Евровидение-2019», однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои будущие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, поскольку он ограничивает свободу слова и передвижения исполнительницы», - говорится в петиции.
На данный момент, петицию на сайте подписало уже более 10700 пользователей.
Стоит отметить, что сегодня телеканал СТБ, как один из организаторов Нацотбора-2019, заявил, что в правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей.