Потап эмоционально отреагировал на скандал с Maruv



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Потап

Шоумен записал видео и опубликовал его в соцсети

Последние несколько дней все внимание украинцев приковано к скандалу вокруг выбора представителя Украины на конкурс «Евровидение-2019».

Как ранее сообщал Scotch, победительница Нацотбора певица Maruv отказалась представлять нашу страну на песенном конкурсе, ссылаясь на неприемлемые для артистки пункты договора с НСТУ. Все это вызвало огромный резонанс в сети и в СМИ. Украинский шоу-бизнес разделился на два лагеря: одни - обсуждают вызывающий номер Maruv, другие - возмущены заполитизированностью Нацотбора.

Свое мнение высказал и изветсный артист Потап (Алексей Потапенко). Шоумен заявил, что конкурс «Евровидение» в нашей стране умер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 25 Фев 2019 в 11:23 PST





«Коли вже в цій країні завершиться цирк? Він не поїхав, щоб наш народ звик, вчергове самі собі вдув, - ми не відпускаємо на «Євробачення» Maruv. Пробачте, народ не такий тупий, навіщо ж перетворюєте ідеї в труп? У мене питання, воно останнє: якщо Maruv така погана на#й ці змагання. Допустили до участі, – не допускайте сучості. Тепер і конкурс "Євробачення" у нас помер. Вибори завжди були у нас цікава тема… Навіщо так з артистом ви, нікчеми?» – высказал свое мнение Потап.

Напомним, что Maruv поддержала Наталья Могилевская и пригласила ее выступить в рамках сольного концерта в марте.