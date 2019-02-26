Наталья Могилевская поддержала Maruv и предложила ей выступить в рамках ее сольного концерта



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Наталья Могилевская и Maruv

Украинские знаменитости продолжают обсуждать результаты Нацотбора-2019 и отказ Maruv представлять Украину на песенном конкурсе

Скандал с победительницей национального отбора «Евровидении-2019» обрастает все новыми и новыми подробностями, а соцсети заявлениями артистов и продюсеров.

Тысячи людей, которые отдали свои голоса за певицу Maruv во время национального отбора возмущены сложившейся ситуацией и пунктами контракта, который артистка должна была подписать.

Поддержать Maruv решила и Наталья Могилевская. В интервью «Нашему радио», артистка в прямом эфире выразила своё возмущение прогнившем, политизированной системой нацотбора и запредельным давлением на творчество в нашей стране.

«Я хочу пригласить Maruv к себе на концерт, и в крайнем случае мы вместе споём и станцуем там. Я серьёзно, моя сцена Maruv - она твоя, если ты захочешь - приходи, я буду очень рада и горда выступить с тобой» - заявила певица.