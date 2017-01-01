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    Шоу-біз

    Стало известно кто покинул шоу «Х-фактор»

    Страсти накаляются. С каждым новым эфиром, участницам шоу «Х-фактор» становится все сложнее.
    Четвёртый прямой эфир оказался одним из самых драматичных: шоу покинули сразу двое участников. По итогам зрительского голосования с «Х-фактором» попрощалась навсегда — Алена Романовская. После песни за жизнь проект покинула — Анна Трубецкая.  Отметим, что перед участниками шоу была поставлена сложная
    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка

    Страсти накаляются. С каждым новым эфиром, участницам шоу «Х-фактор» становится все сложнее.

    Четвёртый прямой эфир оказался одним из самых драматичных: шоу покинули сразу двое участников. По итогам зрительского голосования с «Х-фактором» попрощалась навсегда — Алена Романовская.

    После песни за жизнь проект покинула — Анна Трубецкая

    Отметим, что перед участниками шоу была поставлена сложная задача - спеть с оркестром

    Настя Каменских представила свою команду в новом амплуа. Женственная Аня Трубецкая спела мужскую «Зачем тебе я» Григория Лепса..

     А светлая и добрая Даша Ступак удивила сексуальным образом в номере «Smooth Operator»

    Группа «Yurcash» не изменила традиции и вновь внесла в оригинал свои авторские изменения. На этот раз Юрко Юрченко и его команда экспериментировали с песней победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала.

    Саша и Никита из Kazka исполнили гимн молодости «Forever young».

     А группа «Каблуками по брусчатке» зажгли с композицией «Остров» Леонида Агутина.

    Николай Ильин порадовал зрителей хитом своего любимого исполнителя Сосо Павлиашвили.

    А Елена Зуева излила душу в песне Земфиры «Я полюбила вас».

    Еще одна участница команды Олега Винника Алена Романовская рассказала о переживаниях, исполнив «Мой первый день без тебя» Ольги Кормухиной.

    Единственный боец категории «Парни» Миша Панчишин постарался защитить честь своей команды. Парню удалось покорить зал песней «Вороны» группы Нервы.



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