Стало известно кто покинул шоу «Х-фактор»

Страсти накаляются. С каждым новым эфиром, участницам шоу «Х-фактор» становится все сложнее.

Четвёртый прямой эфир оказался одним из самых драматичных: шоу покинули сразу двое участников. По итогам зрительского голосования с «Х-фактором» попрощалась навсегда — Алена Романовская. После песни за жизнь проект покинула — Анна Трубецкая. Отметим, что перед участниками шоу была поставлена сложная



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Страсти накаляются. С каждым новым эфиром, участницам шоу «Х-фактор» становится все сложнее.

Четвёртый прямой эфир оказался одним из самых драматичных: шоу покинули сразу двое участников. По итогам зрительского голосования с «Х-фактором» попрощалась навсегда — Алена Романовская.

После песни за жизнь проект покинула — Анна Трубецкая.

Отметим, что перед участниками шоу была поставлена сложная задача - спеть с оркестром.

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