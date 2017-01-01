Стало известно кто покинул шоу «Х-фактор»
- Сьогодні, 14:05
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Страсти накаляются. С каждым новым эфиром, участницам шоу «Х-фактор» становится все сложнее.
Четвёртый прямой эфир оказался одним из самых драматичных: шоу покинули сразу двое участников. По итогам зрительского голосования с «Х-фактором» попрощалась навсегда — Алена Романовская.
После песни за жизнь проект покинула — Анна Трубецкая.
Отметим, что перед участниками шоу была поставлена сложная задача - спеть с оркестром.
Настя Каменских представила свою команду в новом амплуа. Женственная Аня Трубецкая спела мужскую «Зачем тебе я» Григория Лепса..
А светлая и добрая Даша Ступак удивила сексуальным образом в номере «Smooth Operator»
Группа «Yurcash» не изменила традиции и вновь внесла в оригинал свои авторские изменения. На этот раз Юрко Юрченко и его команда экспериментировали с песней победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала.
Саша и Никита из Kazka исполнили гимн молодости «Forever young».
А группа «Каблуками по брусчатке» зажгли с композицией «Остров» Леонида Агутина.
Николай Ильин порадовал зрителей хитом своего любимого исполнителя Сосо Павлиашвили.
А Елена Зуева излила душу в песне Земфиры «Я полюбила вас».
Еще одна участница команды Олега Винника Алена Романовская рассказала о переживаниях, исполнив «Мой первый день без тебя» Ольги Кормухиной.
Единственный боец категории «Парни» Миша Панчишин постарался защитить честь своей команды. Парню удалось покорить зал песней «Вороны» группы Нервы.