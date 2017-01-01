Pianoбой споет новую песню в прямом эфире шоу «Х-фактор»

Судья вокального шоу «Х-фактор» Дмитрий Шуров подготовил музыкальный подарок для поклонников проекта.

Во время четвертого прямого эфира музыкант исполнит на сцене шоу свою новую композицию «Полуничне Небо». [READ_MORE] Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Участники вокального шоу «Х-фактор» будут петь в сопровождении живого оркестра под руководством финалиста шоу «Україна має талант» Евгения Хмары. А также



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Судья вокального шоу «Х-фактор» Дмитрий Шуров подготовил музыкальный подарок для поклонников проекта.

Во время четвертого прямого эфира музыкант исполнит на сцене шоу свою новую композицию «Полуничне Небо».

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Участники вокального шоу «Х-фактор» будут петь в сопровождении живого оркестра под руководством финалиста шоу «Україна має талант» Евгения Хмары. А также 9 финалистов ответят на видеовопросы зрителей и расскажут о своих семьях.

Тем времени, участники со своими наставниками очень упорно готовятся к этому эфиру. Настя Каменских учит Дашу Ступак быть сексуальной и раскованной на сцене, Олег Винник работает с Колей Ильиным над его актерским мастерством, а Андрей Данилко стимулирует к работе Сашу из группы Kazka с помощью ремня.

Напомним, в прошлом эфире шоу покинул участник команды Дмитрия Шурова Иван Варава. Теперь судейские категории выглядят так:

Андрей Данилко продолжает готовить к прямым эфирам группы Kazka, Yurcash и «Каблуками по брусчатке». У Дмитрия Шурова остался один конкурсант - Михаил Панчишин.

Олег Винник «тренирует» категорию «Старше 30» в лице Николая Ильина, Алены Романовской и Елены Зуевой. А секс-символ украинского сцены Настя Каменских готовит Анну Трубецкую и Дарью Ступак.