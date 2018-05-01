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    Стало известно, кто стал победителем вокального шоу «Голос країни»

    К удивлению поклонников, в шоу победил участник команды Сергея Бабкина, а не Тины Кароль
    В финале популярного вокального шоу победила Елена Луценко из команды украинского артиста Сергея Бабкина. В воскресенье вечером, состоялся финальный этап проекта, по итогам которого был выбран победитель путем телефонного и SMS-голосования. Елена Луценко получила почетное звание победителя «Голоса країни», трехмесячную ротацию на
    • Сьогодні, 11:37
    • Розсилка
    Елена Луценко
    Елена Луценко

    К удивлению поклонников, в шоу победил участник команды Сергея Бабкина, а не Тины Кароль

    В финале популярного вокального шоу победила Елена Луценко из команды украинского артиста Сергея Бабкина.

    В воскресенье вечером, состоялся финальный этап проекта, по итогам которого был выбран победитель путем телефонного и SMS-голосования.

    Елена Луценко получила почетное звание победителя «Голоса країни», трехмесячную ротацию на ХитFM, а также двухкомнатную квартиру столице.

    В грандиозном финале «Голосу країни» участница исполнила народную песню «Ой, у вишневом саду», которую старательно готовила на протяжении последней недели, вышла на сцену в дуэте со своим наставником Сергеем Бабкиным и спела легендарную песню «Червона Рута», а после оглашения результатов исполнила композицию из «слепых прослушиваний» «Колискові зорі» Нины Матвиенко.

    Дуэт с наставником Сергеем Бабкиным

    Aлена Луценко – «Ой, у вишневому саду» 

    «Колискові зорі» в исполнении победительницы шоу

    «Мы очень старались и верили. Елена - это доказательство, что сейчас украинский народ выбирает душевность, искренность и делает свой выбор сердцем! Мы выбираем настоящие чувства,  а не силу голоса и диапазон», - прокомментировал победу своей подопечной Сергей Бабкин и опубликовал совместный снимок с Еленой в соцсети.

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