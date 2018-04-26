Заинджа показала, как выглядела в детстве

На опубликованных снимках запечатлен очаровательный мальчик по имени Борис

Экс-участница шоу «Голос країни», украинская певица-трансгендер Зианджа решила вспомнить детство вспомнила детство и опубликовала снимки из домашнего архива в соцсети. На страничке в Instagram артистка поделилась фотографиями, на которых предстает еще мальчиком. «Мама до последнего хотела назвать меня Марком, а бабушка



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Зианджа

На опубликованных снимках запечатлен очаровательный мальчик по имени Борис

Экс-участница шоу «Голос країни», украинская певица-трансгендер Зианджа решила вспомнить детство вспомнила детство и опубликовала снимки из домашнего архива в соцсети.

На страничке в Instagram артистка поделилась фотографиями, на которых предстает еще мальчиком.

«Мама до последнего хотела назвать меня Марком, а бабушка настояла на имени Борис. Но прошли годы и я нашла свое истинное имя», - прокомментировала одну из фотографий Зианджа.

«Меня воспитывали как мальчика, игнорируя мою женственность. Но рано или поздно, жизнь расставляет все на свои места», - поделилась воспоминаниями певица-трансгендер.

Также артистка решила рассказать свои поклонникам, что у нее есть азиатские корни.

«Почему я никогда не упоминала тот факт, что у меня азиатские корни по отцовской линии? Я родилась и выросла в Крыму, папа – киргиз, мама – башкирка. Горжусь своим настоящим бэкграундом!», - отметила Зианджа.