  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Заинджа показала, как выглядела в детстве

    На опубликованных снимках запечатлен очаровательный мальчик по имени Борис
    Экс-участница шоу «Голос країни», украинская певица-трансгендер Зианджа решила вспомнить детство вспомнила детство и опубликовала снимки из домашнего архива в соцсети. На страничке в Instagram артистка поделилась фотографиями, на которых предстает еще мальчиком.  «Мама до последнего хотела назвать меня Марком, а бабушка
    • 26 Квiтня, 17:52
    • Розсилка
    <span style="text-decoration: line-through;"></span>Зианджа
    Зианджа

    На опубликованных снимках запечатлен очаровательный мальчик по имени Борис

    Экс-участница шоу «Голос країни», украинская певица-трансгендер Зианджа решила вспомнить детство вспомнила детство и опубликовала снимки из домашнего архива в соцсети.

    На страничке в Instagram артистка поделилась фотографиями, на которых предстает еще мальчиком. 

    «Мама до последнего хотела назвать меня Марком, а бабушка настояла на имени Борис. Но прошли годы и я нашла свое истинное имя», - прокомментировала одну из фотографий Зианджа.

    «Меня воспитывали как мальчика, игнорируя мою женственность. Но рано или поздно, жизнь расставляет все на свои места», - поделилась воспоминаниями певица-трансгендер.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Заинджа показала, как выглядела в детстве
    Заинджа показала, как выглядела в детстве
    Заинджа показала, как выглядела в детстве

    Также артистка решила рассказать свои поклонникам, что у нее есть азиатские корни.

    «Почему я никогда не упоминала тот факт, что у меня азиатские корни по отцовской линии? Я родилась и выросла в Крыму, папа – киргиз, мама – башкирка. Горжусь своим настоящим бэкграундом!», - отметила Зианджа.

    Голос країни Зианджа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ