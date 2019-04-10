Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)



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Королеву в зрелом возрасте сыграет оскароносная Оливия Колман

Нашумевший сериал «Корона» о жизни современной британской королевской семьи, как мы все знаем, ждет продолжение. Последний сезон закончился рождением младшего ребенка королевы Елизаветы и принца Филиппа, в тот момент наследник престола принц Чарльз уже был подростком. Все это значит одно: скоро в сериале появится принцесса Диана.

Ходили слухи, что Диану может сыграть звезда «Игры престолов» Софи Тернер, однако сейчас стало известно, что на эту роль утвердили начинающую актрису Эмму Коррин. О девушке практически ничего не известно, и у нее всего три тысячи подписчиков в соцсетях. Тем не менее, Эмму в роли Дианы мы сможем увидеть лишь в четвертом сезоне.

Напомним, что в сериале существенно изменился актерский состав: королеву в зрелом возрасте сыграет оскароносная Оливия Колман, принца Филиппа - Тобайас Мензис. Роль принцессы Маргарет досталась Хелене Бонэм Картер, а Маргарет Тэтчер сыграет Джиллиан Андерсон.

Джерело: Super