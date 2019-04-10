  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)

    • Розсилка
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)

    Королеву в зрелом возрасте сыграет оскароносная Оливия Колман

    Нашумевший сериал «Корона» о жизни современной британской королевской семьи, как мы все знаем, ждет продолжение. Последний сезон закончился рождением младшего ребенка королевы Елизаветы и принца Филиппа, в тот момент наследник престола принц Чарльз уже был подростком. Все это значит одно: скоро в сериале появится принцесса Диана.

    Ходили слухи, что Диану может сыграть звезда «Игры престолов» Софи Тернер, однако сейчас стало известно, что на эту роль утвердили начинающую актрису Эмму Коррин. О девушке практически ничего не известно, и у нее всего три тысячи подписчиков в соцсетях. Тем не менее, Эмму в роли Дианы мы сможем увидеть лишь в четвертом сезоне.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)
    Стало известно, кто сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» (фото)

    Напомним, что в сериале существенно изменился актерский состав: королеву в зрелом возрасте сыграет оскароносная Оливия Колман, принца Филиппа - Тобайас Мензис. Роль принцессы Маргарет досталась Хелене Бонэм Картер, а Маргарет Тэтчер сыграет Джиллиан Андерсон.

     Читайте также: Как выглядели Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие на премьере финального сезона «Игры престолов»

    Джерело: Super

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ