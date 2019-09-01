Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Энистон

На этот раз звезда выбрала мужчину не из мира шоу-бизнеса

Стало известно с кем встречается 50-летняя Дженнифер Энистон. Она совсем недавно пережила развод со своим вторым супругом – Джастином Теру. Разрыв отношений был очень болезненным для актрисы, но новое увлечение смогло залечить раны.

Австралийское издание NW сообщает, что Энистон закрутила роман с мужчиной, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Зато он успешно занимается бизнесом и сколотил внушительное состояние.

Репортеры издания называют ухажера звезды мультимиллионером, но его имя пока не называют.

Известно, что пара познакомилась не на светском мероприятии, как это принято в данном кругу. Чтобы найти партнера Энистон обратилась в специальное агентство, которое берется подобрать вторую половинку даже для звездных клиентов.