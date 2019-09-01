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    Шоу-биз

    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон

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    Дженнифер Энистон - Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Дженнифер Энистон

    На этот раз звезда выбрала мужчину не из мира шоу-бизнеса

    Стало известно с кем встречается 50-летняя Дженнифер Энистон. Она совсем недавно пережила развод со своим вторым супругом – Джастином Теру. Разрыв отношений был очень болезненным для актрисы, но новое увлечение смогло залечить раны.

    Австралийское издание NW сообщает, что Энистон закрутила роман с мужчиной, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Зато он успешно занимается бизнесом и сколотил внушительное состояние.

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    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон
    Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон

    Репортеры издания называют ухажера звезды мультимиллионером, но его имя пока не называют.

    Известно, что пара познакомилась не на светском мероприятии, как это принято в данном кругу. Чтобы найти партнера Энистон обратилась в специальное агентство, которое берется подобрать вторую половинку даже для звездных клиентов.

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