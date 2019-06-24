  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу

    • Розсилка
    Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу

    Крестная мать певицы не смогла удержаться и опубликовала снимок в соцсети

    Популярная украинская артистка Ирина Билык, которая является крестной мамой невесты, опубликовала на своей странице в соцсети снимок со свадьбы Алины Гросу.

    Кроме жениха и невесты на фото также запечатлены Виталий Козловский, шоумен Дима Коляденко и народный артист Украины Павел Зибров.

    «Совет да любовь», - трогательно подписала Билык опубликованный снимок.

    Свадьба Алины Гроссу
    Свадьба Алины Гроссу

    Стоит отметить, что Алина Гросу и ее возлюбленный Александр узаконили свои отношения еще 1 июня в одном из ЗАГСов Москвы. Само торжество пара решила отметить в Италии.

    Напомним, что пару недель назад Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила «пижамную вечеринку» и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате. 

    Читайте також
    Ірина Білик артист певица Алина Гросу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ