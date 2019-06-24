Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу



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Крестная мать певицы не смогла удержаться и опубликовала снимок в соцсети

Популярная украинская артистка Ирина Билык, которая является крестной мамой невесты, опубликовала на своей странице в соцсети снимок со свадьбы Алины Гросу.

Кроме жениха и невесты на фото также запечатлены Виталий Козловский, шоумен Дима Коляденко и народный артист Украины Павел Зибров.

«Совет да любовь», - трогательно подписала Билык опубликованный снимок.

Свадьба Алины Гроссу

Стоит отметить, что Алина Гросу и ее возлюбленный Александр узаконили свои отношения еще 1 июня в одном из ЗАГСов Москвы. Само торжество пара решила отметить в Италии.

Напомним, что пару недель назад Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила «пижамную вечеринку» и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.