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    Жизнь

    Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха

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    Алина Гросу - Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха
    Алина Гросу

    Совсем скоро Алина Гросу выйдет замуж за своего возлюбленного

    Украинская певица, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, совсем скоро выйдет замуж. Как ранее сообщал Scotch Алина Гроссу встречается с молодым человеком более 4 лет.  За это время Александр (имя жениха Алины) видел ее в разных образах и слышал о ней бесконечное количество сплетен, но любит он ее настоящую.

    «Он никогда не пытался что-то во мне изменить. Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: «Вау, моя девушка поет» или «Мою девушку все знают с детства», а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его подбешивает, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит», – призналась Алина Гросу.

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    Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха
    Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха
    Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха
    Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха
    Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха

    Напомним, ранее крестная Алины – певица Ирина Билык – в интервью «Ранку з Україною» рассказала, где и когда пройдет свадьба и сколько платьев примерит невеста.

    «Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тётя шьет свадебные платья. У тёти бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье», – призналась Ирина Билык в эфире канала «Украина».

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