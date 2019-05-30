Алина Гросу призналась, что раздражает ее жениха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Гросу

Совсем скоро Алина Гросу выйдет замуж за своего возлюбленного

Украинская певица, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, совсем скоро выйдет замуж. Как ранее сообщал Scotch Алина Гроссу встречается с молодым человеком более 4 лет. За это время Александр (имя жениха Алины) видел ее в разных образах и слышал о ней бесконечное количество сплетен, но любит он ее настоящую.

«Он никогда не пытался что-то во мне изменить. Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: «Вау, моя девушка поет» или «Мою девушку все знают с детства», а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его подбешивает, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит», – призналась Алина Гросу.

Напомним, ранее крестная Алины – певица Ирина Билык – в интервью «Ранку з Україною» рассказала, где и когда пройдет свадьба и сколько платьев примерит невеста.

«Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тётя шьет свадебные платья. У тёти бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье», – призналась Ирина Билык в эфире канала «Украина».