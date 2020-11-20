Старшая сестра Ким Кардашьян в пиджаке на голое тело показала свою огромную гардеробную (фото)

Фото взволновали фанатов

Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни опубликовала серию снимков в откровенном наряде и порадовала поклонников. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 41-летняя телезвезда позирует в образе черного цвета. На ней — приталенный пиджак на голое тело, юбка по колено с вырезом, капроновые колготки и перчатки из такого же материала. Кардашьян снялась в гардеробной во время примерки. Публикация набрала больше миллиона лайков.

Фото взволновали фанатов, и они принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Ты идеальна», «Мне безумно нравится этот образ», «Она выглядит так же, как в 2005 году. Никогда не стареет!», «Ты такая красивая», «Потрясающая! Чертовски горячо», — писали они.

Ранее «Скотч» показывал фото 85-летнего дедушки из Японии, который одолжил вещи внука и стал звездой в Instagram.

Началось все с того, что в мае к нему в гости приехал внук, который предложил дедушке примерить несколько своих вещей. К удивлению родственников, пожилой мужчина с удовольствием согласился стать моделью. Позже дедуле завели профиль в Instagram, на который за первый же месяц подписалось более 65 тысяч человек.

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