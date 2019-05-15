Столичные меломаны услышат Yiddish Jazz в исполнении финалистки проекта «Голос Країни»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Татьяна Амирова

Татьяна Амирова споет легендарные еврейские песни в столичном клубе

21 мая финалистка шоу «Голос Країни» обещает удивить украинских меломанов новым витком своего творчества. Очаровательная певица с сильным голосом и приятным тембром исполнит легендарные еврейские композиции в сопровождении виртуозных музыкантов.

«Мы не всегда знаем, куда именно придем, но мы точно знаем откуда пришли. Я родилась в Одессе. Меня воспитывали в еврейских традициях. Любовь к родному городу и еврейские ценности я несу по жизни. Любая культура базируется на языке. Для меня интерес к музыке и песням на языке идиш - это вопрос самоуважения и национальной самоидентификации. 21 мая я приглашаю вас погрузиться в атмосферу моей Одессы и моих историй о жизненном, когда замирает сердце. Как говорит Михаил Жванецкий: петь нужно тогда, когда есть о чем сказать, промолчать и пошутить.», - так прокомментировала будущий концерт в Caribbean Club Concert Hall певица Татьяна Амирова.

Стоит отметить, что шоу-программа Yiddish Jazz включает в себя песни на языке идиш, на котором говорили Танины бабушки и прабабушки, с детства знакомые мотивы Сестер Бэрри, 21 мая зазвучат в современных авторских аранжировках.

Также певица обещает удивить меломанов яркими постановками от солиста «Freedom ballet» и режиссера-постановщика Павла Бондаренко и костюмами от Назара Дидыка. Кроме этого, гостей вечера порадуют необычные декорации и видеографика, которые окунут всех в атмосферу легендарной еврейской Одессы 30-х годов.