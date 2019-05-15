Самые эпатажные номера первого полуфинала «Евровидения-2019» (видео)



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instagram / eurovision

Конкурсанты порадовали поклонником отменным шоу

В Тель-Авиве состоялся первый полуфинал «Евровидения». На нем выступили представители 17 стран. В финал прошли 10 из них.

Ведущими шоу стали израильская топ-модель Бар Рафаэли, а также журналисты Эрез Таль, Асси Азар и Люси Айоуб. Первой, вне конкурса, выступила победительница прошлого года 26-летняя Нета Барзилай. А затем свои номера показали участники.

Группа Tulia из Польши удивила зрителей не только необычным исполнением, но и яркими нарядами в этническом стиле.

Певица Zena из Белоруссии оказалась самой юной участницей конкурса, ей всего 16 лет. Однако это не помешало артистке по‑настоящему встряхнуть зал. Зинаида Куприянович (настоящее имя певицы) исполнила зажигательную композицию Like it.

Одним из самых красивых и запоминающихся номеров стало выступление представительницы Австралии. 37-летняя Кейт Миллер-Хайдке - оперная певица, она выступала в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Английской национальной опере и в Доме оперы в Сиднее. На «Евровидении» она исполнила композицию Zero Gravity. Во время выступления артистка парила над сценой с короной на голове в роскошном белом платье. В Сети ее уже прозвали австралийской Снежной королевой.

Самым эпатажным стало выступление исландской группы Hatari. Артисты устроили на сцене БДСМ-шоу с латексными костюмами, цепями и языками пламени.

В полуфинале конкурса не обошлось без скандала. Пока зрители голосовали за участников, на сцене выступила 50-летняя израильская певица-транссексуал Дана Интернешенл, победившая на конкурсе «Евровидение-1998» с песней Diva.

Пока артистка пела, на большом экране показали целующихся в зале мужчин.

В конце шоу ведущие назвали те страны, чьи представители выступят в финале.

Джерело: Cosmopolitan