Посвящение родителям: Олег Винник дал большой концерт в родном селе



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Олег Винник Фото: Виктор Окремов

Вчера в родном селе Олега Винника состоялся сольный концерт под открытым небом

Певец выступил на малой родине в селе - Червоный кут. Несмотря на то, что Олег Винник не афишировал в СМИ концерт на своей родине, послушать талантливого и популярного односельчанина пришло около 30 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что поклонники смогли послушать хиты Винника совершенно бесплатно. Душевные песни «Мати каже правду», «Мої батьки» люди слушали со слезами на глазах, в унисон подпевали каждую строчку любимых композиций. Публика трижды вызывала звездного земляка «на бис» и еще долго скандировала «Браво!».

Напомним, что еще в начале мая Олег Винник анонсировал европейский тур, в рамках которого порадует меломанов своими лучшими хитами и ранними композициями. Артист даст серию концертов в Германии и Чехии, а уже 29 мая в Украину с большим стадионным туром и новой программой «Роксолана».