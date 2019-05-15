Посвящение родителям: Олег Винник дал большой концерт в родном селе
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Розсилка
Олег Винник
Фото: Виктор Окремов
Вчера в родном селе Олега Винника состоялся сольный концерт под открытым небом
Певец выступил на малой родине в селе - Червоный кут. Несмотря на то, что Олег Винник не афишировал в СМИ концерт на своей родине, послушать талантливого и популярного односельчанина пришло около 30 тысяч зрителей.
«Впервые в жизни, в свои 45 лет, я даю концерт в родном селе. Для меня это очень ответственно и, не скрою – непросто и трепетно. Я вырос на этой земле, 30 лет назад отсюда уехал. Каждый раз, приезжая в гости к родителям, мечтал спеть у себя дома, для своих земляков. И сегодня, на концерте памяти самых родных мне людей, я сердцем чувствовал их присутствие здесь», - рассказал артист.
Фото: Виктор Окремов
Стоит отметить, что поклонники смогли послушать хиты Винника совершенно бесплатно. Душевные песни «Мати каже правду», «Мої батьки» люди слушали со слезами на глазах, в унисон подпевали каждую строчку любимых композиций. Публика трижды вызывала звездного земляка «на бис» и еще долго скандировала «Браво!».
Напомним, что еще в начале мая Олег Винник анонсировал европейский тур, в рамках которого порадует меломанов своими лучшими хитами и ранними композициями. Артист даст серию концертов в Германии и Чехии, а уже 29 мая в Украину с большим стадионным туром и новой программой «Роксолана».