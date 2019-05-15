Украинская певица выпустила коллекцию купальников для уверенных в себе женщин
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Певица Lilu
Певица Lilu продолжает завоевывать fashion-мир
Украинские звезды берут пример со голливудских знаменитостей и запускают собственные коллекции одежду, обуви и аксессуаров. Примкнуть к звездным дизайнерам решила несколько лет назад и украинская певица Lilu.
Артистка и телеведущая совестно с дизайнером Еленой Крушани выпустила новую коллекцию купальников. В этот раз акцент Lilu решила сделать на красном цвете, который являет собой взрывоопасный микс энергии денег и любви.
«В прошлом году мы увидели украинок нежными и романтичными, а в этом году они для нас совершенно другие - сильные и активные. Мы заметили, что украинские женщины предпочитают активные виды спорта и им соответственно нужна стильная и удобная одежда для пляжа», - отметила певица.
Кроме этого, Lilu объяснила, почему основным цветов новой коллекции стал красный цвет.
«Как известно, цветотерапия - очень мощное оружие в борьбе с плохим настроением, как минимум, и за свою активную позицию остаться незамеченной как максимум», - рассказала Lilu.
Стоит отметить, что кроме эстетической красоты, купальники также корректируют фигуру обладательницы. Дизайнер Елена Крушани разработала продуманные конструкции и линии, с помощью которых зрительно можно убрать лишние килограммы и визуально сделать фигуру более привлекательной.