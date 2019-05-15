Украинская певица выпустила коллекцию купальников для уверенных в себе женщин



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Певица Lilu

Певица Lilu продолжает завоевывать fashion-мир

Украинские звезды берут пример со голливудских знаменитостей и запускают собственные коллекции одежду, обуви и аксессуаров. Примкнуть к звездным дизайнерам решила несколько лет назад и украинская певица Lilu.

Артистка и телеведущая совестно с дизайнером Еленой Крушани выпустила новую коллекцию купальников. В этот раз акцент Lilu решила сделать на красном цвете, который являет собой взрывоопасный микс энергии денег и любви.





«В прошлом году мы увидели украинок нежными и романтичными, а в этом году они для нас совершенно другие - сильные и активные. Мы заметили, что украинские женщины предпочитают активные виды спорта и им соответственно нужна стильная и удобная одежда для пляжа», - отметила певица.

Кроме этого, Lilu объяснила, почему основным цветов новой коллекции стал красный цвет.

Стоит отметить, что кроме эстетической красоты, купальники также корректируют фигуру обладательницы. Дизайнер Елена Крушани разработала продуманные конструкции и линии, с помощью которых зрительно можно убрать лишние килограммы и визуально сделать фигуру более привлекательной.