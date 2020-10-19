Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)



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«Фильтр вместо зубной пасты», - комментируют фото пользователи сети

Фотошоп — это, конечно, хорошо и удобно, когда в меру. Одно дело — убрать резко выскочивший перед фотосессией прыщ или стереть незамеченный мусор на заднем плане, но другое — пытаться перекроить лицо и тело.

В этом случае лекарство превращается в яд, ведь эти манипуляции видны невооружённым взглядом, и люди из интернета обязательно разоблачат таких горе-фотошоперов. Смотрите сами.

«Тело, которое может двигать здания», «Это телеведущая… Мы ведь знаем, как выглядит твоё лицо», «Мультяшная кожа и совершенно нормальная форма тела. Здесь не на что смотреть, ребята», «Эта певица знаменита в моей части света. Видимо, когда тебе за 50, у тебя исчезают колени», «Фильтр вместо зубной пасты», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.