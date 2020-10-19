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    Курьез

    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)

    • Розсилка
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)

    «Фильтр вместо зубной пасты», - комментируют фото пользователи сети

    Фотошоп — это, конечно, хорошо и удобно, когда в меру. Одно дело — убрать резко выскочивший перед фотосессией прыщ или стереть незамеченный мусор на заднем плане, но другое — пытаться перекроить лицо и тело.

    В этом случае лекарство превращается в яд, ведь эти манипуляции видны невооружённым взглядом, и люди из интернета обязательно разоблачат таких горе-фотошоперов. Смотрите сами.

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    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)
    Когда люди так увлеклись фотошопом, что вместо красоты получился полный провал (фото)

    «Тело, которое может двигать здания», «Это телеведущая… Мы ведь знаем, как выглядит твоё лицо», «Мультяшная кожа и совершенно нормальная форма тела. Здесь не на что смотреть, ребята», «Эта певица знаменита в моей части света. Видимо, когда тебе за 50, у тебя исчезают колени», «Фильтр вместо зубной пасты», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    певица шутки телеведущая курьез
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