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    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)

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    <p>51-летняя латиноамериканская певица Джей Ло произвела фурор</p> <div></div> - 51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)

    51-летняя латиноамериканская певица Джей Ло произвела фурор

    instagram.com/jlo/

    Звезда приняла участие в эффектной фотосессии

    51-летняя латиноамериканская певица Джей Ло доказала, что с возрастом только хорошеет. Обладательница стройного тела с женственными формами уверенно себя чувствует в откровенных нарядах. Многие девушки моложе Дженнифер признаются, что осмелились бы на пикантные образы, только если бы у них была фигура как у звезды.

    На подобные рассуждения поклонниц подтолкнула съемка Лопес для глянца. На одном из кадров певица предстала в белоснежном облегающем платье с экстремальными вырезами на бедрах, оголивших ягодицы. Дженнифер встала на четвереньки, показав сексуальный изгиб тела.

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    51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)
    51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)
    51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)
    51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)
    instagram.com/jlo/

    Фолловеры осыпали кумира комплиментами. «Богиня», «Нет слов, как хороша», «Фигура Джен — натурально шедевр природы!», «Можно мне такое же тело?!», «Бомбическая красотка!», «Ты так роскошна, завидую!!!», «Женщина, которая в 50 дала жару всем!» — написали пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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