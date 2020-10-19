51-летняя Дженнифер Лопес в откровенном платье встала на коленки (фото)
51-летняя латиноамериканская певица Джей Ло произвела фурор
Звезда приняла участие в эффектной фотосессии
51-летняя латиноамериканская певица Джей Ло доказала, что с возрастом только хорошеет. Обладательница стройного тела с женственными формами уверенно себя чувствует в откровенных нарядах. Многие девушки моложе Дженнифер признаются, что осмелились бы на пикантные образы, только если бы у них была фигура как у звезды.
На подобные рассуждения поклонниц подтолкнула съемка Лопес для глянца. На одном из кадров певица предстала в белоснежном облегающем платье с экстремальными вырезами на бедрах, оголивших ягодицы. Дженнифер встала на четвереньки, показав сексуальный изгиб тела.
Фолловеры осыпали кумира комплиментами. «Богиня», «Нет слов, как хороша», «Фигура Джен — натурально шедевр природы!», «Можно мне такое же тело?!», «Бомбическая красотка!», «Ты так роскошна, завидую!!!», «Женщина, которая в 50 дала жару всем!» — написали пользователи.
Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.
В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.