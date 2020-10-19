Тина Кароль без трусиков снялась для модного глянца (фото)
Кадр сделал очень популярный фотограф Грег Свалс
35-летняя певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram очень откровенную фотографию.
На снимке Тина одета только в короткий свитер. На ней нет белья и одеяло не прикрывает ее ягодицы. Свое лицо певица прикрывает рукой, однако можно заметить прекрасную улыбку.
Этот кадр сделал очень популярный фотограф Грег Свалс. Тина Кароль снялась для сентябрьского выпуска Vogue. Грег Свалс снимает не только украинских, но и мировых звезд.
В комментариях поклонники не жалели восторженных выражений.
«Ну наверное это состояние души. Осуждать не надо», «Красиво», «Любимая наша красота», «Oh my god...Слишком Hot», «Какая буся», - комментируют фото поклонники в соцсети.
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