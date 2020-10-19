Тина Кароль без трусиков снялась для модного глянца (фото)



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Певица Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Кадр сделал очень популярный фотограф Грег Свалс

35-летняя певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram очень откровенную фотографию.

На снимке Тина одета только в короткий свитер. На ней нет белья и одеяло не прикрывает ее ягодицы. Свое лицо певица прикрывает рукой, однако можно заметить прекрасную улыбку.

instagram.com/tina_karol/

Этот кадр сделал очень популярный фотограф Грег Свалс. Тина Кароль снялась для сентябрьского выпуска Vogue. Грег Свалс снимает не только украинских, но и мировых звезд.

В комментариях поклонники не жалели восторженных выражений.

«Ну наверное это состояние души. Осуждать не надо», «Красиво», «Любимая наша красота», «Oh my god...Слишком Hot», «Какая буся», - комментируют фото поклонники в соцсети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

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