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    Шоу-биз

    Тина Кароль без трусиков снялась для модного глянца (фото)

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль без трусиков снялась для модного глянца (фото)
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Кадр сделал очень популярный фотограф Грег Свалс

    35-летняя певица Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram очень откровенную фотографию.

    На снимке Тина одета только в короткий свитер. На ней нет белья и одеяло не прикрывает ее ягодицы. Свое лицо певица прикрывает рукой, однако можно заметить прекрасную улыбку.

    screenshot_1_108
    instagram.com/tina_karol/

    Этот кадр сделал очень популярный фотограф Грег Свалс. Тина Кароль снялась для сентябрьского выпуска Vogue. Грег Свалс снимает не только украинских, но и мировых звезд.

    В комментариях поклонники не жалели восторженных выражений.

    «Ну наверное это состояние души. Осуждать не надо», «Красиво», «Любимая наша красота», «Oh my god...Слишком Hot», «Какая буся», - комментируют фото поклонники в соцсети.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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