Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)



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Хайди Клум Фото: Legion Media

На палубе судна ранее отдыхали Мэрилин Монро, Уинстон Черчиль, Грейс Келли с князем Ренье III и множество других знаменитостей

Вчера вечером на роскошной звездной яхте Christina O праздновали свою будущую свадьбу Том Каулитц и Хайди Клум. На борту вместе с парой были замечены их близкие друзья и дети супермодели: 9-летняя Лу, 12-летний Йохан, 14-летний Генри и 15-летняя Хелен. По словам инсайдеров, у всех четверых сложились отличные отношения с новым возлюбленным матери.

Папарацци удалось заснять множество поцелуев пары, которые, похоже, были совсем не против того, что их фотографируют.

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