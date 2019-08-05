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    Шоу-биз

    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)

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    <p><span>Хайди Клум</span></p> <p><span>Фото: Legion Media</span></p> - Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)

    Хайди Клум

    Фото: Legion Media

    На палубе судна ранее отдыхали Мэрилин Монро, Уинстон Черчиль, Грейс Келли с князем Ренье III и множество других знаменитостей

    Вчера вечером на роскошной звездной яхте Christina O праздновали свою будущую свадьбу Том Каулитц и Хайди Клум. На борту вместе с парой были замечены их близкие друзья и дети супермодели: 9-летняя Лу, 12-летний Йохан, 14-летний Генри и 15-летняя Хелен. По словам инсайдеров, у всех четверых сложились отличные отношения с новым возлюбленным матери.

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    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Супермодель Хайди Клум и ее молоденький жених закатили вечеринку на яхте за €500 тысяч (фото)
    Фото: Legion Media

    Папарацци удалось заснять множество поцелуев пары, которые, похоже, были совсем не против того, что их фотографируют.

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