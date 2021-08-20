57-летняя Азиза вышла замуж за молодого итальянца

Российская артистка впервые официально вышла замуж

57-летняя певица Азиза впервые официально вышла замуж. Ее мужем стал 37-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ.

Пара узаконила отношения в ЗАГСе подмосковного Сергиева Посада. На церемонии артистка появилась в свадебном платье от звездного дизайнера Аники Керимовой. «Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой», — отметила модельер.

instagram.com/azizamuhamedova/

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.