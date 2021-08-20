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    Украинская певица слилась в объятиях с Киркоровым на фестивале в России (фото)

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    Певица Maruv - Украинская певица слилась в объятиях с Киркоровым на фестивале в России (фото)
    Певица Maruv
    instagram.com/maruvofficial/

    Артистка появилась на сцене в откровенном наряде

    Украинская певица Maruv выступила на музыкальном фестивале «Новая волна» в российском курортном городе Сочи. На мероприятии она появилась вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым.

    Знаменитости исполнили совместный трек под названием KOMILFO. Подробней о том, как выглядели Киркоров и Maruv на публике.

    Maruv появилась на сцене в откровенном наряде – чулках, корсете и на высоких каблуках. Волосы артистка распустила и сделала аккуратную укладку.

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    Украинская певица слилась в объятиях с Киркоровым на фестивале в России (фото)
    Украинская певица слилась в объятиях с Киркоровым на фестивале в России (фото)

    Рядом с ней в обнимку предстал Киркоров. Он был одет в золотистую тунику с ярким принтом и корону на голове. Кроме того, на красной дорожке певец также позировал в рваных белых джинсах и зеленой рубашке от Louis Vuitton.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Украинская певица слилась в объятиях с Киркоровым на фестивале в России (фото)