Украинская певица слилась в объятиях с Киркоровым на фестивале в России (фото)

Артистка появилась на сцене в откровенном наряде

Украинская певица Maruv выступила на музыкальном фестивале «Новая волна» в российском курортном городе Сочи. На мероприятии она появилась вместе с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым.

Знаменитости исполнили совместный трек под названием KOMILFO. Подробней о том, как выглядели Киркоров и Maruv на публике.

Maruv появилась на сцене в откровенном наряде – чулках, корсете и на высоких каблуках. Волосы артистка распустила и сделала аккуратную укладку.

Рядом с ней в обнимку предстал Киркоров. Он был одет в золотистую тунику с ярким принтом и корону на голове. Кроме того, на красной дорожке певец также позировал в рваных белых джинсах и зеленой рубашке от Louis Vuitton.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.