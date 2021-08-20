  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Ирина Федишин - Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Поклонники певицы признались, что не ожидали таких «горячих» снимков

    Знаменитая украинская певица Ирина Федишин отдыхает в Болгарии вместе со своим мужем, где озадачалиа поклонников новыми кадрами с отпуска.

    В своем Инстаграме певица опубликовала серию пикантных снимков, на которых позирует вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком.

    «Наш медовый 15 год. Немного повеселились на фото», – написала Ирина.

    На снимках супруги изображены лежа на песке, а Ирина лежит верхом на муже. Певица покрасовалась в розовом бикини и с распущенными волосами.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем
    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем
    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем
    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем
    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Поклонники певицы признались, что не ожидали таких «горячих» снимков. Кого-то контент порадовал, а кто-то решил пристыдить Ирину.

    «Перед детьми не стыдно?», «Немного откровенно», «Счастливые влюбленные! Многая лета вам! Смотрю и радуюсь», "Наконец-то поцеловались», – пишут в комментариях подписчики Федишин.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)
    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем