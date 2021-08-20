Перед детьми не стыдно? Федишин в бикини показала пикантные кадры с мужем

Поклонники певицы признались, что не ожидали таких «горячих» снимков

Знаменитая украинская певица Ирина Федишин отдыхает в Болгарии вместе со своим мужем, где озадачалиа поклонников новыми кадрами с отпуска.

В своем Инстаграме певица опубликовала серию пикантных снимков, на которых позирует вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком.

«Наш медовый 15 год. Немного повеселились на фото», – написала Ирина.

На снимках супруги изображены лежа на песке, а Ирина лежит верхом на муже. Певица покрасовалась в розовом бикини и с распущенными волосами.

Поклонники певицы признались, что не ожидали таких «горячих» снимков. Кого-то контент порадовал, а кто-то решил пристыдить Ирину.

«Перед детьми не стыдно?», «Немного откровенно», «Счастливые влюбленные! Многая лета вам! Смотрю и радуюсь», "Наконец-то поцеловались», – пишут в комментариях подписчики Федишин.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.