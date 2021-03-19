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    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)

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    35-летняя американская модель Крисси Тайген - Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    35-летняя американская модель Крисси Тайген

    Похоже, у мамы двоих малышей не так много возможностей уединиться

    35-летняя американская модель Крисси Тайген решила поделиться откровенным моментом из своей жизни. Красавица выложила в Инстаграм снимок, где позирует со своим двухлетним сыном. И фото вызвало весьма неоднозначную реакцию.

    На кадре модель предстала полуобнаженной, прикрыв голую грудь руками, щедро украшенными браслетами. А малыш держал маму за ноги. «Пожалуйста, отойди, мама хочет пить», — весело подписала Крисси.

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    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)
    Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)

    Пользователи поставили более 1,4 млн лайков, однако их мнения разделились. Одни решили, что это перебор и такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение. Другие посмеялись над ситуацией, в которой пришлось оказаться маме малыша. А сама Крисси парировала нападки, написав: "Подождите и узнаете, что мы принимаем ванну вместе".

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости дети звезд модель самые сексуальные шоу-бизнес
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