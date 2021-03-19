Супермодель позировала топлес, несмотря на вбежавшего двухлетнего сына (фото)

Похоже, у мамы двоих малышей не так много возможностей уединиться

35-летняя американская модель Крисси Тайген решила поделиться откровенным моментом из своей жизни. Красавица выложила в Инстаграм снимок, где позирует со своим двухлетним сыном. И фото вызвало весьма неоднозначную реакцию.

На кадре модель предстала полуобнаженной, прикрыв голую грудь руками, щедро украшенными браслетами. А малыш держал маму за ноги. «Пожалуйста, отойди, мама хочет пить», — весело подписала Крисси.

Пользователи поставили более 1,4 млн лайков, однако их мнения разделились. Одни решили, что это перебор и такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение. Другие посмеялись над ситуацией, в которой пришлось оказаться маме малыша. А сама Крисси парировала нападки, написав: "Подождите и узнаете, что мы принимаем ванну вместе".

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.