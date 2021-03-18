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    Жена Сергея Бабкина шокировала страну рассказами об изменах артиста

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    Жена Сергея Бабкина шокировала страну рассказами об изменах артиста

    «Было более 100 женщин»

    Сергей и Снежана Бабкины — одна из немногих образцовых пар украинского шоу-бизнеса. По крайней мере так считали до сих пор. Оказывается, в казалось бы, идеальной семье Бабкиных когда-то был очень непростой период.

    «Я знала, какой у него гонорар. И когда он привозил в половину меньше. Потом уже я поняла почему. Куда шли все эти деньги», - начала рассказ Снежана.

    Невероятно, но ответ женщина мистическим образом нашла сама — во сне. В сновидениях Снежаны любимому Сергею не давали прохода накрашенные куклы.

    «Об этой истории еще не знает никто. Но я уже немножко готова. Я говорю: «Сергей, у тебя же много женщин было за эти три года?». Он говорит: «Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения». Я говорю: «Сергей, я знаю, что много». «Как ты знаешь?! Нет, одна». «Не ври себе, не ври мне. Он опустил голову. Он сказал: «Да. За эти три года было много женщин». Я говорю: «Сколько?». Он говорит: «Много». Я говорю: «Сколько было за три года?!». И тогда он сказал: «Более ста», - откровенно рассказала Снежана.

    Тогда женщина хотела уйти от Сергея и была настроена очень решительно. Месяцы спустя она была готова услышать первое из тысяч извинений за безграничную боль, которую принес Сергей. Его «прости» — и десять лет после того звучит на всю страну.

    «После этого Сергей сказал: «Тебе необходимо ездить со мной. Если ты уйдешь, я умру. Весь этот алкоголь и все мои привычки», - рассказала Бабкина.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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