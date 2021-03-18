Годовой бюджет «Динамо». Украинский продюсер рассказал о своих заработках

Музыкальный менеджер поделился личным

Украинский продюсер Александр Ягольник вспомнил, как сильно любил певицу Наталью Могилевскую и почему их дороги разошлись.

В программе «ЖВЛ» Ягольник поделился личным. Как признался продюсер, у него с Натальей была любовь с первого взгляда. По словам Александра, именно он помог Могилевской понять, что надо петь для народа. Так появилась песня «Девчонка с волосами цвета лилий».

У них все было общим: песни, планы на будущее, а впоследствии — и жилье. Как признался Ягольник, его родители очень любили Наталью. А у мамы до сих пор висит фото артистки. Александр не скупился на признания в любви и поступки.

«Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы нужно было отдать жизнь, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом «Вау», - поделился Ягольник

«Когда песня "Ла-ла-ла" зазвучала просто из каждой звуковой точки, которая была только в Киеве. Вот тогда пришла слава и большие деньги», - признался Александр.

Но зарабатывать на любимой, уверяет, даже и не думал.

«Возможно, меня ослепляла любовь ... Вот. Но, тем не менее, о деньгах я не думал. Уровень доходов, чтобы просто сравнить, ну это был годовой бюджет клуба "Динамо" на тот момент», -отметил продюсер.

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