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    Годовой бюджет «Динамо». Украинский продюсер рассказал о своих заработках

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    Годовой бюджет «Динамо». Украинский продюсер рассказал о своих заработках

    Музыкальный менеджер поделился личным

    Украинский продюсер Александр Ягольник вспомнил, как сильно любил певицу Наталью Могилевскую и почему их дороги разошлись.

    В программе «ЖВЛ» Ягольник поделился личным. Как признался продюсер, у него с Натальей была любовь с первого взгляда. По словам Александра, именно он помог Могилевской понять, что надо петь для народа. Так появилась песня «Девчонка с волосами цвета лилий».

    У них все было общим: песни, планы на будущее, а впоследствии — и жилье. Как признался Ягольник, его родители очень любили Наталью. А у мамы до сих пор висит фото артистки. Александр не скупился на признания в любви и поступки.

    «Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы нужно было отдать жизнь, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом «Вау», - поделился Ягольник

    «Когда песня "Ла-ла-ла" зазвучала просто из каждой звуковой точки, которая была только в Киеве. Вот тогда пришла слава и большие деньги», - признался Александр.

    Но зарабатывать на любимой, уверяет, даже и не думал.

    «Возможно, меня ослепляла любовь ... Вот. Но, тем не менее, о деньгах я не думал. Уровень доходов, чтобы просто сравнить, ну это был годовой бюджет клуба "Динамо" на тот момент», -отметил продюсер.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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    Теги: знаменитости деньги шоу-бизнес
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