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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в прозрачном лифчике понежилась в ванне (фото)

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    Певица&nbsp;Светлана Лобода - Светлана Лобода в прозрачном лифчике понежилась в ванне (фото)
    Певица Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial/

    Певице исполнилось 38 лет

    Проживающая в стране-агрессоре украинская певица Светлана Лобода предстала полуобнаженной: на ней было только прозрачное бра. Множество сверкающих цепей стало удачным дополнением такого минималистичного праздничного аутфита. Стилисты уложили волосы звезды пышными локонами, а визажисты только слегка добавили красок ее природной красоте. Светлана погрузилась в ванну, которая была до краев наполнена пеной.

    В руках именинница держала фужер с шампанским, а рядом красовался огромный роскошный букет роз. «Сегодня я счастлива как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше! У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты», — обратилась к самой себе экс-солистка «Виа Гры».

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    Светлана Лобода в прозрачном лифчике понежилась в ванне (фото)
    Светлана Лобода в прозрачном лифчике понежилась в ванне (фото)
    Светлана Лобода в прозрачном лифчике понежилась в ванне (фото)
    Светлана Лобода в прозрачном лифчике понежилась в ванне (фото)
    instagram.com/lobodaofficial/

    Певицу поспешили поздравить многие украинские звезды. Подписчики присоединились к теплым словам в адрес королевы сегодняшнего дня. «Монро нашего времени», «Ой, всю грудь видно!», «Просто королева», «Любим всей душой», — прокомментировали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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