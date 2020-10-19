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    Шоу-биз

    Назван самый популярный новый сериал 2020 года

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    Кадр из сериала&nbsp;&laquo;Сестра Рэтчед&raquo; - Назван самый популярный новый сериал 2020 года
    Кадр из сериала «Сестра Рэтчед»

    За первые 28 дней 48 миллионов пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед»

    Компания Netflix назвала самый популярный на платформе новый сериал 2020 года, им стал проект «Сестра Рэтчед». Об этом сервис сообщил на своей странице в Twitter.

    Согласно заявлению компании, за первые 28 дней 48 миллионов пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Это сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года на платформе.

    Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября. Он является приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Полсон. Сериал сразу был продлен на второй сезон.

    15 октября американский сервис Netflix локализовал интерфейс для русскоговорящей аудитории в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Также на платформе стали возможны платежи в российской валюте. Вскоре стало известно, что русскоязычная версия Netflix расстроила зрителей нелепым переводом и удаленными шоу.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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