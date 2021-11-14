Кто сейчас продюсер у Лободы? Певица удивила ответом

Лобода уже на протяжении тринадцати лет сама монтирует все свои клипы

Украинский продюсер Нателла Крапивина в июне 2021 года сообщила о расторжении контракта с Лободой

Известная скандальная певица Светлана Лобода дала интервью на телеканале «Интер» в программе «За глаза». В разговоре с ведущим программы Андреем Данилевичем, был затронут вопрос, касательно того, есть ли на данный момент у певицы продюсер.

Лобода в разговоре упомянула, что после знакомства с Нателой Кропивиной, ее бывшим продюсером и ее другом, вот уже на протяжении тринадцати лет сама монтирует все свои клипы, концерты и благодаря этому мы видим Светлану Лободой сегодня такой, какой она есть сегодня.

Ведущий программы решил уточнить: «Бывшем продюсером, то есть сейчас у вас нет продюсера?».

Светлана Лобода ответила: «Нет, и не будет больше».

Напомним, что Нателла Крапивина – украинский продюсер, клипмейкер и режиссёр. Более известна как музыкальный продюсер певицы LOBODA, создатель телевизионного проекта «Орёл и решка» и продакшн-студии TeenSpirit. В июне 2021 года сообщила о расторжении контракта с Лободой и своём уходе из шоу-бизнеса.

Ранее Лобода дала интервью тележурналистке Марие Ефросининой. Лобода отметила свою набожность. В частности, призналась, что показывает собственные откровенные клипы и номера своему батюшке, который дает им одобрительную оценку.

Артистка, которая долгое время из-за своей позиции не может провести концерты в Украине, рассказала о частной жизни. По словам Лободы, сейчас она живет на три страны: Россия, Украина и Европа. Конкретную страну певица не назвала, но уточнила, что теперь две ее дочери и мать живут именно в Европе. Лобода также напомнила, что некоторые ее вещи находят в Дубае.



