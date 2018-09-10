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    Шоу-биз

    Светлана Тарабарова родила малыша

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    Светлана Тарабарова - Светлана Тарабарова родила малыша
    Светлана Тарабарова

    Долгожданное событие случилось вчера

    9 сентября в 23.35 у певицы Светланы Тарабаровой родился первенец. Мальчик появился на свет в столичном роддоме «Лелека» с весом 3,760 кг и ростом 55 см.

    «23:25 - время, когда родилось наша СЧАСТЬЕ», - подписала артистка публикацию в соцсети.

    По информации пресс-службы, артистка и малыш чувствуют себя отлично, роды прошли без осложнений и через несколько дней Тарабарову с сыном выпишут домой.

    По случаю рождения первенца Тарабарова презентовала новую песню «Добре серце», в которой поется о счастье быть мамой. 

    Напомним, что Тарабарова вышла замуж в октябре 2016 года. Избранником певицы стал ее директор Алексей. Для обоих это первый брак и первый ребенок. 

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