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    Шоу-биз

    Family Look: Дочь Серены Уильямс примерила мини-копию ее спортивной формы

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    Серена Уильямс с дочкой - Family Look: Дочь Серены Уильямс примерила мини-копию ее спортивной формы
    instagram.com/serenawilliams
    Серена Уильямс с дочкой

    Дочке Серены Уильямс еще нет и года, а она уже настоящая модница

    Спортсменка наряжает малышку Олимпию в самые различные наряды, а на днях вовсе одела ее в мини-копию своей спортивной формы, в которой теннисистка участвовала в турнире U.S. Open.  «Мама победила?», — подписала снимок Серена.

    Теннисистка дополнила очаровательный лук крошечными белыми кроссовками из коллаборации Nike x Off-White.

    Подписчики пришли в невероятный восторг. В комментариях подписчики оставили многочисленные комплименты Олимпии и ее знаменитой маме.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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