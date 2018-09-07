Сергей Бабкин стал саунд-продюсером украинского фильма



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Сергей Бабкин

Известный украинский артист и вокальный тренер шоу «Голос страны-8» Сергей Бабкин стал саунд-продюсером новой украинской комедии «11 детей из Моршина»

Кроме того, что музыкант сыграет в фильме небольшую роль.

«Я очень благодарен всей команде фильма: режиссеру и продюсеру за предоставленную возможность создания музыкальной составляющей большого полнометражного фильма, да ещё и авантюрной комедии! Это мой первый опыт, и я безумно ему рад» – отметил Сергей Бабкин.

Напомним, что фильм с участием Сергея Бабкин, Алены Лавренюк, Александрв Скичко, Гарикв Корогодский, Леры Дидковской и других украинских актеров выйдет в прокат в декабре этого года.