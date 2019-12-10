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    Шоу-биз

    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины

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    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины

    Таисия Повалий – советская, российская и украинская певица, Народная артистка Украины (1997), в прошлом Народный депутат Украины

    10 декабря украинская певица и актриса Таисия Повалий празднует день рождения. Таисия Повалий (девичья фамилия Грянивец) родилась в провинциальном селе Шамраевка района под Киевом.

    Музыка

    В 1990 году благодаря таланту и профессионализму вокалистка получила первую награду на конкурсе Гостелерадио СССР «Новые имена». Но славу и известность принесла победа на Международном фестивале «Славянский базар», где в 1993 году Повалий получила Гран-при на конкурсе молодых вокалистов.

    В марте 1996-го Таисия получает звание «Заслуженная артистка Украины», а осенью следующего года президент страны Леонид Кучма своим указом присваивает Повалий звание «Народная артистка Украины».

    На начало 2000-х приходится выход альбомов Таисии, которые получили название «Птица вольная», «Возвращаю», «Сладкий грех». Среди популярных песен этого периода значатся хиты «Одолжила», «Переживу», «Снегом белым», «За тобой».

    В 2012 году Таисия Повалий окончательно закрепилась на российской сцене.

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    instagram.com/tpovaliyofficial

    Определенную роль в этом сыграл Филипп Киркоров, который познакомил украинскую певицу с нужными людьми на «Русском радио».

    Скандалы

    В 2012 году Таисия Повалий решила баллотироваться на парламентских выборах в Верховную раду Украины, куда вошла в составе Партии Регионов вторым номером (первым в избирательном списке был Николай Азаров).

    Она была советницей экс-президента Украины Виктора Януковича и порядка 6 месяцев занималась политической деятельностью.

    Таисия Повалий оказалась центровой фигурой громкого политического скандала, связанного с Сергеем Власенко и его совмещением политической и предпринимательской деятельности. Тогда певица-депутат попала в «черный» список к оппозиционерам украинской власти, хотя и подала заявку на ликвидацию предпринимательской деятельности.

    Во время Майдана, когда в Киеве происходило страшное кровопролитие, певица выступала на концерте в Кремле, а после поздравила крымчан на праздновании Дня независимости России в Ялте.

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    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины
    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины
    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины
    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины
    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины
    Таисия Повалий празднует день рождения: музыка, скандалы, мужчины

    Артистка агрессивно ответила в сети на обвинения в своих выступлениях в России и в оккупированном Крыму.

    «Достала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не приветствовала!», - заявила Повалий.

    «Подумайте, меня бы не пустили в Украину, где я живу все 5 лет! На гастроли не «бегу», а выезжаю. Прошу проверять информацию, прежде чем выдавать в эфир! Ни один закон Украины я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, народной артистке Украины нельзя петь на родине ?!», - написала артистка.

    Мужчины

    Первым мужем Таисии Повалий стал композитор и аранжировщик Владимир Повалий. Первое время после скромной свадьбы молодые жили с родителями мужа в Киеве. Летом 1983 года у них родился сын Денис. После развода сын остался жить с отцом.

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    На пути успешной женщины повстречался Игорь Лихута.

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    instagram.com/tpovaliyofficial

    Эта судьбоносная встреча перевернула жизнь Повалий – Игорь поверил в начинающую певицу больше нее самой. Поженились они в 1993 году.

    певица День рождения музыка время
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