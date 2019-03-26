TamerlanAlena презентовали соблазнительный видеоклип, снятый в Индонезии

Фронтвумен группы Алена продемонстрировала роскошную фигуру

Романтический клип «Рано» за три для уже успел набрать почти полмиллиона просмотров на Youtube и явно претендует на то, чтобы стать миллионником.

Тамерлан и Алена открыли секрет: песня родилась из их отношений и чувств. Это песня-биография отношений каждой пары влюбленных, которые давно вместе. Порой в жизни случаются моменты, когда они встречаются с недоразумениями, бытом, нежеланием слышать и быть услышанными, и важно вовремя найти выход и вспомнить о чувстве друг к другу.

«Мы сами это проходили, и знаем, что любовь можно сохранить, только отложив недоразумения в сторону. Уверены, наша песня вдохновит много молодых пар», - рассказали КП в Украиине Алена и Тамерлан.