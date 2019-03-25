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    Шоу-биз

    Massive Attack записали ранее неизданные треки на рентгеновских снимках

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    Massive Attack - Massive Attack записали ранее неизданные треки на рентгеновских снимках
    Massive Attack

    Онлайн-музей Collecteurs представил серию записей, сделанных на рентгеновских снимках

    Проект под названием The Library of Dangerous Thoughts («Библиотека опасных мыслей») посвящен борьбе с цензурой и плюрализмом мнений. Такую инициативу онлайн-музей запустил совместно с «Университетом андеграунда» (The University of the Underground) и Бюро потерянной культуры (Bureau of Lost Culture) — организациями, которые занимаются культурно-образовательными проектами.

    Для «Библиотека опасных мыслей» свои ранее неизданные треки записали Massive Attack. Они уже выставлены на онлайн-аукционе, который продлится до 22 апреля. Стартовая цена на записи — $350.

    Несмотря на то, что импровизированные пластинки являются арт-объектами, их можно послушать. Правда, надо учесть, что рентгеновского снимка хватит на 10-15 воспроизведений, после чего звук сотрется. Идея проекта отсылает к практике, распространенной в СССР во времена цензуры. Тогда запрещенную музыку слушали как раз на таких пластинках. Отсюда пошло выражение «танцы на костях». 

    Кроме Massive Attack в проекте поучаствовали группа Pussy Riot, философ Ноам Чомски, музыкант Алекс Сомерс и другие.

    Джерело: Buro 24/7

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